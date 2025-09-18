Allarme aggressioni omofobe | Cicatrici nel corpo e nella mente serve una legge subito
Il tema si fa più caldo dopo la storia di Alessandro Ansaldo, il 25enne che nei giorni scorsi ha denunciato di essere stato aggredito a Roma. Marrazzo: “Subito una legge contro l’omotransfobia”. L’ultimo caso è quello di Alessandro Ansaldo, 25 anni, vittima di un’aggressione omofoba a Roma il 14 settembre. Circondato dal branco, ricoperto di insulti e sputi, preso a pugni in pieno centro. (Foto Social) – notizie.com Dieci persone, tutte giovani, lo hanno preso di mira, gli hanno rubato il ventaglio e il cellulare e lo hanno lasciato per strada. 🔗 Leggi su Notizie.com
