All' Abbazia del Monte quattro generazioni di musicisti omaggiano il maestro Michelangelo Severi

La famiglia Severi, a un anno dalla scomparsa del maestro Michelangelo Severi organizza un concerto in sua memoria domenica 21 settembre, alle ore 16:30 al Chiostro dell’Abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena. Un concerto fortemente voluto in un luogo simbolo per tutta la famiglia e per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

