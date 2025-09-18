Alla scoperta dell’Islanda | tour di 10 giorni lungo la Ring Road

Dieci giorni, un’auto e un sogno nordico: l’ Islanda si svela lungo la Ring Road, l’anello di 1.300 km che abbraccia l’intera isola tra vulcani, ghiacciai, cascate, geyser e spiagge nere. L’ autunno è il momento perfetto per partire: le strade sono ancora percorribili prima che il ghiaccio le renda inaccessibili, e le notti iniziano a tingersi di verde con le prime danze dell’ aurora boreale. Un viaggio tra i paesaggi più spettacolari del pianeta e la sua natura incontaminata. Ecco un itinerario di 10 giorni pensato per chi vuole vivere l’essenza dell’isola in autonomia. Ecco l’itinerario completo: 10 giorni in Islanda lungo la Ring Road. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

