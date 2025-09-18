Alla scoperta del sistema solare con il nuovo Sentiero dei pianeti di Sogliano al Rubicone

Cesenatoday.it | 18 set 2025

Il Comune di Sogliano al Rubicone e l’Associazione Astrofili Soglianesi VEGA, sabato 20 settembre inaugurano un nuovo percorso escursionistio: il Sentiero dei Pianeti di Sogliano al Rubicone. 7 chilometri di sentiero che unisce conoscenza scientifica, escursionismo e bellezza paesaggistica. Un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

