Al via un innovativo corso di fumetto e manga promosso dalla Fumettoteca, tenuto presso l’ente di formazione professionale Techne. La docenza sarà affidata all’affermata fumettista Sara Aceti, 22enne emiliana vincitrice di numerosi riconoscimenti e talento emergente del panorama nazionale. Nato dalla volontà di promuovere la Nona Arte, gli obiettivi del corso sono quelli di esplorare il fumetto e i suoi linguaggi contemporanei, in particolare lo stile orientale del manga, e si propone di fornire ai partecipanti strumenti tecnici e narrativi per approcciarsi a questo stile che è tra i più amati e diffusi a livello globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta dei manga: con Sara Aceti e la Fumettoteca