Alla Milano Beauty Week Braun e iO Donna con il claim Free to Shine hanno celebrato la bellezza autentica quella che nasce dalla scelta consapevole e non dal giudizio Ospite Chiara Francini

Il filo conduttore è stato un tema solo apparentemente estetico ma in realtà profondo: il pelo. Piccolo segno fisico, grande simbolo culturale. Decidere se mostrarlo, eliminarlo o esibirlo con nonchalance diventa una dichiarazione di autonomia sul proprio corpo. Un device hi-tech per una scelta personale. L’occasione era il lancio di Skin i-expert, nuovo device a luce pulsata di Braun. Una tecnologia avanzata, smart e personalizzabile, pensata per chi desidera un’epilazione duratura senza rinunciare alla libertà di stabilire tempi, modi e intensità. «Il nostro obiettivo è permettere a ciascuno di prendersi cura di sé secondo i propri desideri» ha spiegato Santi Falco, brand manager di Braun. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alla Milano Beauty Week, Braun e iO Donna, con il claim “Free to Shine”, hanno celebrato la bellezza autentica, quella che nasce dalla scelta consapevole e non dal giudizio. Ospite Chiara Francini

