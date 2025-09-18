Alla Juventus c’è un giocatore sottovalutato | Cambiano allenatori ma gioca sempre
Emiliano Viviano è sicuro: alla Juventus c’è un giocatore sottovalutato poiché cambiano tanti allenatori, ma lui gioca sempre Cambiano allenatori, ma alla Juventus c’è un giocatore che fa sempre il titolare e fa sempre la sua parte. E da quest’anno, ha cominciato anche la sua prima stagione dall’inizio con la fascia da capitano al braccio. Per Emiliano Viviano in tanti sottovalutano l’importanza di Manuel Locatelli. Infatti, il centrocampista della Nazionale si appresta a giocare la sua quinta stagione in bianconero. La responsabilità questa volta è duplice, perché è il capitano della Juventus ed è diventato il perno del centrocampo bianconero. 🔗 Leggi su Tvplay.it
