Alla galleria Michelacci la mostra Giannantonio Bucci - Un racconto della scultura
Dal 20 settembre al 12 ottobre la galleria ‘Luigi Michelacci" di Meldola ospiterà la mostra "Giannantonio Bucci - Un racconto della scultura", curata da Alberto Mingotti. L'esposizione rappresenta un’occasione per rendere omaggio a un grande maestro nel centenario della sua nascita, e per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Allo scultore e medaglista Giannantonio Bucci il 19esimo premio Nella Versari; Premio Nella Versari, 18ª edizione, allo scultore faentino Mingotti; La consegna del Premio Nella Versari allo scultore Alberto Mingotti.
