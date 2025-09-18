Alla Fondazione Rosselli il dibattito sul rischio astensionismo
Firenze, 18 settembre 2025 – La Fondazione Rosselli di Firenze, in via degli Alfani 101r, ospita il 22 settembre alle ore 17 la presentazione del libro di Federico Forano “Una democrazia senza popolo. Astensionismo e deriva plebiscitaria nell'Italia contemporanea” (Bollati Boringhieri, 2025). Interverrà il presidente della Fondazione Valdo Spini, insieme all'autore, al professore del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze Filippo Donati, ad Antonio Floridia, già responsabile del servizio elettorale della Regione Toscana e allo studente universitario Giordano Gasperini. A moderare sarà Erika Pontini, caporedattrice de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
