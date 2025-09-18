Alla fine Powell si arrende a Trump La Fed comincia a tagliare i tassi

La banca centrale Usa riduce il costo del denaro di 25 punti base. E nel 2025 sono previsti altri due interventi. È quello che da mesi chiedeva il tycoon. Intanto migliorano a sorpresa le stime del Pil: crescerà dell’1,6%. 🔗 Leggi su Laverita.info

