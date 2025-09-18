Alla d' Annunzio la presentazione del libro del direttore generale Esposito | la voce di Luca Ward darà vita alle pagine più belle
Venerdì 19 settembre, alle 18.30 ci sarà il primo appuntamento di “Aspettando La Notte Europea dei Ricercatori 2025”, che precedono il grande evento del 26 settembre. L’organizzazione è curata dal gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Elisabetta Dimauro, responsabile delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: annunzio - presentazione
Il Festival Dannunziano incontra il genio del Guercino! Il 4 settembre alle 19.00, nella splendida Sala D’Annunzio dell’Aurum, ti aspetta la presentazione della mostra “Il Guercino di D’Annunzio” (Pescara, Maison des Arts – marzo/maggio 2026), a cura di - facebook.com Vai su Facebook
Alla d'Annunzio la presentazione del libro del direttore generale Esposito: la voce di Luca Ward darà vita alle pagine più belle; Presentazione del libro “Mediae Terrae” di Guido Castelli; Presentazione libro 'Gabriele d'Annunzio. Le poète architecte' di Dario Matteoni.
Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival, 6 settembre: libro sul Vittoriale e la musica del Conservatorio Luisa D’Annunzio - Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Pescara – L’ottava giornata del Festival dannunziano propone un calendario intenso e sfaccettato, cap ... Segnala abruzzonews24.com
Il Taccuino di Assisi di Angelo Piero Cappello al VII Festival dannunziano di Pescara - Il Taccuino di Assisi di Angelo Piero Cappello al VII Festival dannunziano di Pescara ... politicamentecorretto.com scrive