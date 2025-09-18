All that Glam! una serata tra moda e solidarietà

Si è tenuto presso la corte di Portrait Milano l'evento charity organizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e con il sostegno di Give Back Beauty. Una serata speciale, che ha permesso di raccogliere 630.000 euro da destinare ai progetti di ricerca della Fondazione IEO-MONZINO ETS.

“All That Glam!”, una notte di moda e solidarietà per IEO-Monzino - L unedì 15 settembre il colonnato seicentesco di Portrait Milano si è trasformato in un palcoscenico speciale: non per una sfilata, ma per la serata più scintillante (e benefica) della stagione. Riporta iodonna.it