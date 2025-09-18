Alimenti Minelli | La dieta mediterranea è uno strumento universale di prevenzione

Napoli, 17 set. –(Adnkronos) - Cibo e salute come due facce della stessa medaglia. È questo il filo conduttore del tavolo di lavoro “Cibo e Salute” coordinato dal professor Mauro Minelli, immunologo e docente di Scienze dell'alimentazione, nell'ambito della prima giornata di Campania Mater, il forum dedicato all'agricoltura campana in corso al Palazzo Reale di Napoli. “Salus e cibo sono un binomio strettamente collegato – ha dichiarato Minelli –. Ho coordinato un tavolo di lavoro all'interno di Campania Mater incentrato proprio sul rapporto tra alimentazione e salute, nel quale abbiamo realizzato e descritto una serie di percorsi focalizzati soprattutto sul ruolo prebiotico della dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alimenti, Minelli: "La dieta mediterranea è uno strumento universale di prevenzione"

