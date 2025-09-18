Alien | Pianeta Terra il trailer del finale mostra lo Xenomorfo e Wendy che preparano l’attacco

È arrivato il trailer del finale di stagione di Alien: Pianeta Terra, che mostra lo Xenomorfo e Wendy pronti ad attaccare dopo la devastante morte dell’ultimo episodio. La storia di Alien: Pianeta Terra è giunta al culmine, con l’episodio 7 che ha visto la morte sia di Arthur che di Nibs mentre il caos si diffondeva su Neverland Island. Wendy ha controllato anche il suo Xenomorfo, mentre Kirsch ha catturato i soldati della Weyland-Yutani, tra cui Morrow. Ora, FX ha pubblicato un nuovo trailer di Alien: Pianeta Terra, che rivela Wendy e il suo Xenomorfo mentre pianificano una fuga sanguinosa dalla struttura di ricerca di Prodigy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it