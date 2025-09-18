Alice Parma Pd | Condanniamo l’occupazione israeliana di Gaza il genocidio e la deportazione
Dalla Regione Emilia-Romagna un messaggio chiaro di condanna dell’occupazione israeliana di Gaza, del massacro e della deportazione del popolo palestinese. “Quello che sta succedendo in Palestina non si può accettare - commenta la vice capogruppo dem Alice Parma -. Come maggioranza, sentiamo il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Cooperative di Comunità, nuovo bando. Alice Parma (Pd): "Sosteniamo i progetti che fanno innovazione"
Alluvioni, nuovi fondi per il riminese. Alice Parma (Pd): "Il secondo stralcio dei 120 milioni arriva sui territori"
Conclusi i lavori alla parete sud della Rupe di San Leo. Alice Parma (Pd): "Investiamo nella sicurezza"
Alice Parma nominata vicecapogruppo Pd: focus su sanità e turismo - Alice Parma, dopo la mancata nomina ad assessore, ha ottenuto il ruolo di vicecapogruppo Pd nella prima seduta dell'assemblea legislativa regionale.
La favola di Alice Parma, un plebiscito costruito tra banchetti e mercati - 688 preferenze alle elezioni regionali del 2024, confermandosi una figura di rilievo nel Pd.