Algoritmo della longevità e Dieta Mediterranea | Roversi alla Climate Week

Unire scienza, cultura e innovazione per garantire a persone e pianeta un avvenire meno fragile: è il filo che guida il lavoro di Sara Roversi e del suo Future Food Institute. Alla Climate Week NYC 2025 l’imprenditrice sociale porterà idee concrete che intrecciano alimentazione, resilienza e coesione, puntando sulla forza delle comunità. Il cibo come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Algoritmo della longevità e Dieta Mediterranea: Roversi alla Climate Week

In questa notizia si parla di: algoritmo - longevit

A-23A, staccatosi dalla piattaforma Filchner-Ronne nel mare di Weddell nel 1986, era diventato il simbolo della longevità glaciale. All’epoca misurava circa 4.000 km². Dopo essere rimasto per 34 anni incagliato vicino all’Antartide, nel 2020 aveva ripreso la de - facebook.com Vai su Facebook

L'imprenditrice sociale: "Ecco come trovare l'algoritmo della longevità" - Sara Roversi, presidente del Future food institute (Ffi) e fondatrice del Paideia Camp, al Climate Week Nyc 2025 ... Secondo msn.com

Sviluppo sostenibile: la Dieta Mediterranea sarà modello Unesco - Dal 14 al 17 novembre 2024, Portici e Pollica sono state il cuore pulsante del "Global Summit Mediterranean Diet Feeds the Future". Lo riporta ilmattino.it