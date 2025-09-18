alfaparf milano alla milano beauty week

Osio Sotto. Alfaparf Milano rinnova la propria partecipazione alla Milano Beauty Week, la manifestazione dedicata alla cultura della bellezza e del benessere promossa da Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Protagonisti dell’edizione 2025 saranno i brand Dibi Milano e Alfaparf Milano Professional, con esperienze di beauty & haircare capaci di coniugare innovazione cosmetica e valore sociale. Una partecipazione che conferma l’impegno dell’azienda nel promuovere la bellezza come strumento di benessere, dignità e inclusione, trasformandola in un gesto di cura, solidarietà e condivisione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

