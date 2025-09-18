Alessio avverte la Juve | Tanti errori con il Borussia Dortmund Tudor sta sperimentando ma c’è da lavorare Poi parla così della stagione dei bianconeri

Alessio avverte la Juve: «Tanti errori con il Borussia Dortmund. Tudor sta sperimentando, ma c’è da lavorare». Le sue dichiarazioni a Tuttosport. Sulle colonne di  Tuttosport Angelo Alessio, ex calciatore e storico vice di  Antonio Conte  alla Juventus, ha commentato in maniera approfondita l’avvio di stagione dei bianconeri sotto la guida di  Igor Tudor, reduce dal rocambolesco 4-4 in  Champions League  contro il  Borussia Dortmund. Alessio ha subito sottolineato l’aspetto del risultato, evidenziando sia gli elementi positivi sia le criticità emerse durante la gara: « Per il risultato, Juventus-Borussia è stata anche bella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Alessio avverte la Juve: «Tanti errori con il Borussia Dortmund. Tudor sta sperimentando, ma c'è da lavorare». Poi parla così della stagione dei bianconeri

