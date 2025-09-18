. La cantante salentina celebra l’arrivo della neonata il 6 settembre 2025, scegliendo un nome che unisce devozione mariana e memoria familiare. Un momento speciale per Alessandra Amoroso e Valerio Pastore. Il 6 settembre 2025 Alessandra Amoroso ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Penelope Maria, presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma. La cantante, che vive da tempo nella capitale con il compagno Valerio Pastore, tecnico del suono, ha condiviso con entusiasmo la gioia dell’arrivo della piccola con i suoi follower sui social. La nascita rappresenta un momento di felicità e un nuovo capitolo nella vita privata della cantante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Alessandra Amoroso accoglie la prima figlia Penelope Maria