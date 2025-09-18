Albosaggia si sente male nei boschi | morto cercatore di funghi
Albosaggia (Sondrio), 18 settembre 2025 – Tragedia in montagna. All’alba di oggi, giovedì 18 settembre, nei boschi della frazione Campelli, sopra Albosaggia, in provincia di Sondrio, un uomo, uscito per cercare funghi, si è sentito male ed è morto. Scattato l’allarme, la centrale operativa di Areu aveva subito inviato, in codice rosso, i soccorsi: sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Sondrio e l’elicottero del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
