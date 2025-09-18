Alberto Bombassei riceve il Premio Masi Civiltà Veneta 2025 per il suo impatto sull’automotive e sul Made in Italy
“Riceve il Premio per la Civiltà Veneta per lo straordinario contributo apportato con visione e lungimiranza alla tecnologia dell’automotive e alla promozione del Made in Italy. In senso più lato, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso, per essersi fatto interprete della sinergia tra ricerca, impresa e formazione”. È con questa motivazione che Alberto Bombassei è stato insignito del Premio Masi Civiltà Veneta 2025. Il prestigioso riconoscimento celebra le personalità venete per nascita o adozione che si sono distinte nei campi della letteratura, dell’arte, del giornalismo, della scienza, dello spettacolo e dell’economia, e che con la loro opera hanno promosso e valorizzato le capacità della gente veneta nei più vasti campi dell’attività umana, facendosi portatrici dei valori fondamentali di quella terra plasmata dalla Serenissima Repubblica di Venezia e dalla sua millenaria civiltà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: alberto - bombassei
Con grande piacere la società conferma quest’anno alla guida dell’. Alberto continua il suo percorso con noi, portando esperienza, passione e una profonda conoscenza della nostra realtà. Coach Bomba è diventato un punto Vai su Facebook
Alberto Bombassei riceve il Premio Masi Civiltà Veneta 2025 per il suo impatto sull’automotive e sul Made in Italy; Antonio Santocono nuovo presidente di InfoCamere; Tassi giù dello 0,25%: la Bce allenta la stretta.
Alberto Bombassei riceve il Premio Masi per innovazione e impresa - Premio Masi 2025: tra i vincitori l'imprenditore Alberto Bombassei (Brembo) per il suo contributo all’industria e alla ricerca. businesspeople.it scrive