“Riceve il Premio per la Civiltà Veneta per lo straordinario contributo apportato con visione e lungimiranza alla tecnologia dell’automotive e alla promozione del Made in Italy. In senso più lato, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso, per essersi fatto interprete della sinergia tra ricerca, impresa e formazione”. È con questa motivazione che Alberto Bombassei è stato insignito del Premio Masi Civiltà Veneta 2025. Il prestigioso riconoscimento celebra le personalità venete per nascita o adozione che si sono distinte nei campi della letteratura, dell’arte, del giornalismo, della scienza, dello spettacolo e dell’economia, e che con la loro opera hanno promosso e valorizzato le capacità della gente veneta nei più vasti campi dell’attività umana, facendosi portatrici dei valori fondamentali di quella terra plasmata dalla Serenissima Repubblica di Venezia e dalla sua millenaria civiltà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alberto Bombassei riceve il Premio Masi Civiltà Veneta 2025 per il suo impatto sull’automotive e sul Made in Italy