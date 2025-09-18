Albania Rama presenta Diella | la ministra generata dall’intelligenza artificiale
Il premier dell’Albania Edi Rama si è affidato a una ministra generata dall’intelligenza artificiale per presentare il suo programma politico per i prossimi quattro anni. Diella, che in albanese significa “sole”, è stata proiettata su due grandi schermi durante una seduta del parlamento e ha tenuto un discorso davanti ai deputati. “Diella, ministra di Stato per l’intelligenza artificiale, avrà un impatto decisivo nell’ accelerare il processo di adesione all’Unione europea “, ha detto Rama che ha come obiettivo principale far entrare Tirana nell’Ue entro il 2030. Tuttavia, l’opposizione, capeggiata dall’ex primo ministro e presidente Sali Berisha, considera l’uso di Diella un modo per il governo di nascondere i reali problemi del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
