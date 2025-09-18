Alaska si elegge l’orso più grasso dell’anno | la sfilata del concorso Fat Bear Week

Al Parco Nazionale e Riserva di Katmai, in Alaska, è tutto pronto per la Fat Bear Week, l’evento annuale che si tiene tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre per “celebrare” gli orsi bruni che si apprestano ad andare in letargo. La Fat Bear Week è un popolarissimo concorso, aperto al voto online, che elegge l’orso più grasso dellanno. L’evento principale con gli orsi adulti inizia la prossima settimana, ma giovedì 18 settembre si tiene quello che il National Park Service chiama un “antipasto di orsi paffuti”, Fat Bear Jr. Gli elettori possono votare fino a venerdì 19 settembre per il loro orsetto adolescente preferito, e il vincitore accederà al grande spettacolo della prossima settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

