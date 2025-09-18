Al via le riprese del nuovo film di Pif dal Papireto a piazza Unità d' Italia | tutte le strade coinvolte e i divieti
Palermo torna a essere set cinematografico come spesso è accaduto negli ultimi anni. Partono con l'inizio dell'autunno in città le riprese di “.che Dio perdona a tutti”, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Pif, prodotto dalla Kavac Film. Dalla zona del Papireto e del Capo fino a piazza Unità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: riprese - nuovo
Il dio dell'amore: riprese concluse e prime immagini del nuovo film di Francesco Lagi
Werewulf di Robert Eggers: svelata la data d’inizio riprese per il nuovo film del regista di Nosferatu
Volete recitare nel nuovo film di Luca Guadagnino, "Artificial" accanto a Andrew Garfield? Il regista sta per iniziare le riprese in Piemonte: ecco come fare
Dopo “La Sirenetta” nuovo film della Disney in Sardegna: al via le riprese Previste scene a mare e a terra: avvistati alcuni divi hollywoodiani - facebook.com Vai su Facebook
Al via le riprese del nuovo film di Pif, dal Papireto a piazza Unità d'Italia: tutte le strade coinvolte e i divieti; Scuola di seduzione, al via le riprese del nuovo film di Carlo Verdone; 'Scuola di seduzione', al via le riprese del nuovo film di Verdone.
Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast - Sono ufficialmente iniziate le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto da Carlo Verdone, che segna il suo ritorno alla regia cinematografica dopo il successo della serie Vita da Carlo. Secondo rtl.it
Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti: al via le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari - In Valle d’Aosta sono iniziate le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari che vedrà Alessandro Borghi nei panni di Walter Bonatti ... Segnala cinematographe.it