Al via la VI edizione di Youth Music Festival
Le giovani promesse della musica classica internazionale saranno le protagoniste della VI edizione dello “Youth Music Festival”, la rassegna diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998, che dal 4 al 25 ottobre porterà sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: edizione - youth
22 anni di emozioni, passione e gol: il Junior Youth Festival è pronto a farti vivere un’edizione indimenticabile! Non perdere l’occasione: iscrivi la tua squadra e scendi in campo dove il calcio incontra il mare! 24 – 26 aprile 2026 Riviera Romagnola - facebook.com Vai su Facebook
Al via la VI edizione di “Youth Music Festival”; The Youth Factor, Talk About Music: i prossimi appuntamenti a Cuneo; A Montesilvano Colle, la terza edizione dello YOH – Youth On Hill Music Festival.
Al via lo “Youth Music Festival”, inaugurazione con le giovani star della scena musicale internazionale - Per la prima volta il festival, diretto da Zanon, apre alla danza con i ballerini del National Ballet di Londra, su musiche di Beethoven Arezzo, 4 ottobre 2024 – Il pluripremiato violinista Giovanni ... Secondo lanazione.it
Al via l’undicesima edizione del Seeyousound Music Film Festival - L’11ª edizione del Seeyousound Music Film Festival, primo e unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale al via a Torino dal 21 febbraio. Segnala ilsole24ore.com