L’amministrazione comunale di Calci è pronta a dare il via ai lavori di manutenzione straordinaria del piazzale intitolato al Carnevale dei Ragazzi, storica manifestazione che contribuì a rendere noto per oltre 30 anni il territorio di Calci. Si tratta di un’area di sosta nel pieno centro abitato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Al via la riqualificazione del piazzale Carnevale dei Ragazzi a La Gabella

