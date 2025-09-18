È stato diffuso il programma della nuova stagione della Rassegna intitolata “Un Organo per Roma”, ideata quattordici anni fa dal Maestro Giorgio Carnini, uno dei maggiori organisti italiani viventi, che la dirige coadiuvato da un’altra bravissima concertista, già sua allieva, Olga Di Ilio. Il debutto sarà sabato 27 con un concerto dedicato a Mozart dal titolo significativo: “Mozart era anche organista”, che si terrà nella Basilica di Cristo Re e verrà replicato il giorno successivo nella Chiesa di Santa Chiara. Al via la nuova stagione di “Un organo per Roma”. Non si tratta di un semplice Festival musicale, sia pure importante e raffinato, ma di una sorta di. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al via la nuova stagione di “Un organo per Roma”: la rassegna del Maestro Carnini che combatte per il “principe degli strumenti”