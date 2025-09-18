Al via la la Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici nel cuore di Roma
Da autorevoli professori in cattedra ad affabili comunicatori capaci di coinvolgere persone di ogni età anche con spettacoli ed esperimenti in piazza.Frascati celebra vent’anni di scienzaFrascati Scienza celebra vent’anni di scienza, passione e curiosità con l’edizione 2025 della Notte Europea. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Le notizie di scienza della settimana
Alessandra Fuccillo. . La settimana della scienza SHARPER European Researchers Night, dal 21 al 29 Settembre è un evento che coinvolge 15 città universitarie italiane e che porta la ricerca tra la gente, accorciando le distanze e coinvolgendo la cittadinanz - facebook.com Vai su Facebook
Allo Spallanzani Settimana per la Scienza: dal 19 settembre tanti appuntamenti - Fino al 26 convegni, proiezioni ed eventi dedicati alla fisica, gli insetti, proiezioni di documentari e prevenzione contro l'Hiv ... Riporta rainews.it