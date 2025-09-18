Al via ‘Imola Velo Fest’ La bicicletta in vetrina | Sociale e sostenibile

Una rassegna di eventi ciclistici da prospettive inconsuete: dai corsi di meccanica alle pedalate matematiche, passando per gli itinerari con biciclette storiche nella campagna della Bassa e la presentazione di un cortometraggio a tema. È iniziato ‘ Imola Velo Fest ’, il nuovo festival dedicato alla bicicletta, che andrà avanti fino a lunedì intrecciandosi con la Settimana europea della mobilità Sostenibile. "Il Velo Fest nasce per celebrare il mezzo più democratico che esiste e che rappresenta un tassello fondamentale per un futuro sostenibile, la bicicletta, con lo spirito di condivisione e voglia di passare il tempo insieme, sul territorio, in maniera gratuita", sottolinea Francesco Ricci Bitti, ideatore del Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

