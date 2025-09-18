Al via il primo festival della Libertà di Stampa | giornalisti e personalità della cultura dialogano sul tema dell’informazione
Nasce a Conselice, in occasione del 19esimo anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa, il primo festival della Libertà di Stampa, in programma nella città che ha fatto della “pedalina” un monumento con numerosi appuntamenti da sabato 27 settembre a venerdì 14 novembre.Il Festival nasce in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: primo - festival
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema: arriva lo Scledum Film Festival 2025
Bifba, anni in tasca: primo festival delle arti dedicato alle bambine, ai bambini e agli adolescenti
Che ! Nasce , il primo festival del fumetto e del cosplay di Bedizzole Siamo orgogliosi di annunciare che il 4 ottobre il Comune organizzerà negli spazi della Biblioteca "Primo Levi" la prima edizione di un festival che contiamo possa diventar - facebook.com Vai su Facebook
L'obiettivo della prima edizione del Festival, dal titolo "Proteggere il Futuro" e che si terrà a Cagliari il 19 e 20 settembre, è riflettere sul tema della sicurezza delle infrastrutture energetiche https://energiaoltre.it/la-fondazione-vittorio-occorsio-lancia-il-primo-festi - X Vai su X