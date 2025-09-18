Al via i Venerdì dell’Arte Sei incontri tra storia cucina e letteratura
È pronta a decolllare, alla sua quarta edizione, la rassegna culturale de “I Venerdì dell’Arte”: mescolerà cultura, cucina, storia e letteratura in un ciclo di sei incontri (tutti alle 17.30) promossi da Comune di Lodi, Provincia, Accademia Gaffurio, Toponomastica Femminile, Libraccio e Fondazione Banca Popolare di Lodi. Il via domani con la presentazione del libro “La Cucina Futurista”. Per l’occasione sarà organizzata una conferenza a cura di Fabio Francione con assaggi delle ricette al ristorante Gaffurio. Seguirà il venerdì successivo, nel Tempio dell’Incoronata, la presentazione dell’opera “Vendicatrici” di Walter Pazzaia, cui protagoniste sono alcune delle figure femminili più importanti della storia raffigurate in dipinti, opere grafiche, sculture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
