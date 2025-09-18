Al via i lavori al cimitero comunale | intervento da oltre 457 mila euro

BELVEDERE OSTRENSE – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sismica e intervenire sul portale storico di ingresso e sulle edicole funerarie. L’intervento, atteso da tempo, è stato reso possibile grazie a un contributo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - cimitero

Scuola e cimitero di Sant’Agostino: "A breve la conclusione dei lavori"

Nuovo accesso per il blocco 15 del cimitero di Lanciano, al via i lavori

Lavori al cimitero, stop alle barriere architettoniche

INIZIO LAVORI CIMITERO COMUNALE Sono iniziati i lavori al cimitero per la riqualificazione dei viali interni, Attraverso la vittoria di un bando regionale questi lavori per quasi 250,000,00 € sono stati finanziati all’80% circa dalla Regione Calabria. Il nostro cim - facebook.com Vai su Facebook

Montanaro, via libera ai lavori al cimitero: la Soprintendenza sblocca il cantiere dopo mesi di stop; Montanaro, ripartono i lavori al cimitero: dopo mesi di stop arriva il via libera della Soprintendenza; Al via i lavori di sistemazione dell'area centrale dell'ingresso principale del cimitero.

Cimiteri comunali, ultimi lavori a Sant’Andrea e interventi in programma a Fontanella - Sono in corso gli ultimi lavori di sistemazione del cimitero comunale di Sant'Andrea di via Val d'Orme, legati all'appalto che ha portato 684 nuovi loculi ... Si legge su gonews.it

A Sant’Antonino di Susa, al via i lavori di ampliamento del cimitero comunale - SANT’ANTONINO DI SUSA – Questa mattina a Sant’Antonino di Susa sono ufficialmente iniziati i lavori di ampliamento del cimitero comunale. Lo riporta lagendanews.com