Apre i battenti a Roma, nella straordinaria cornice del laghetto dell’Eur, “Fenix 2025”, la festa nazionale di Gioventù nazionale, che si concluderà domenica 21 settembre con l’intervento della premier Giorgia Meloni. “Nessuno più di lei sa cosa vuol dire realizzare un evento del genere”, ha detto Fabio Roscani, presidente dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia presentando la kermesse. ll claim di questa edizione è “Senza filtri. Il coraggio di essere in un tempo nuovo”, una dichiarazione di guerra ai ‘filtri’ che non sono solo quelli dei social ma più in generale le convenzioni che anestetizzano il dibattito e neutralizzano intelligenze ed energie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al via “Fenix 2025” al laghetto dell’Eur: confronto a tutto campo “senza filtri”. Segui la diretta