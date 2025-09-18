Al via Cinema in Festa dal 21 al 25 settembre in sala metà prezzo
Roma, 18 set. (askanews) – Al via la settima edizione di Cinema in Festa, l’imperdibile occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Un’iniziativa proposta al pubblico da parte di ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. La nuova edizione partirà domenica 21 Settembre con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi e si concluderà giovedì 25 Settembre con le nuove uscite della settimana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cinema - festa
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Acquista il tuo biglietto per le giornate di Cinema in Festa e ricevi subito uno sconto esclusivo per tornare al cinema! (usufruibile dal 26 settembre al 29 ottobre) Un motivo in più per goderti ancora tanti film sul grande schermo. ? Non perdere questa occa - facebook.com Vai su Facebook
A Roma alla Casa del cinema Festa per i 100 anni di #Camilleri, proiezione di Conversazione su Tiresia, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, a cura di Valentina Alferj e, ancora, a Mantova, l’omaggio del Festivaletteratura con Lella Costa, Luca Crovi e C - X Vai su X
Al via Cinema in Festa, dal 21 al 25 settembre in sala metà prezzo; Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre tutti i film a €3,50; Cinema In Festa dal 21 al 25 settembre.
Al via “Cinema in Festa”, dal 21 al 25 settembre in sala metà prezzo - (askanews) – Al via la settima edizione di Cinema in Festa, l’imperdibile occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Da askanews.it
Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre tutti i film a €3,50 - Torna l'iniziativa che permetterà a tutti di accedere a qualunque film in programmazione in quei giorni a un prezzo scontato ... Scrive movieplayer.it