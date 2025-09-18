Al Vesuvio Pride 2025 | laboratori prevenzione e servizi dedicati con Campania in Ascolto

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Campania in Ascolto, insieme all’Associazione Sportiva Dilettantistica Stabia Soccer, sarà protagonista al Vesuvio Pride 2025, in programma il prossimo 20 settembre a Castellammare di Stabia.Le due realtà parteciperanno con un ricco programma di attività ospitate lungo la Villa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

