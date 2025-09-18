Al Vesuvio Pride 2025 | laboratori prevenzione e servizi dedicati con Campania in Ascolto
L’Associazione Campania in Ascolto, insieme all’Associazione Sportiva Dilettantistica Stabia Soccer, sarà protagonista al Vesuvio Pride 2025, in programma il prossimo 20 settembre a Castellammare di Stabia.Le due realtà parteciperanno con un ricco programma di attività ospitate lungo la Villa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pietra Montecorvino e Franco Grillini: il Vesuvio Pride sceglie i suoi "madrina e madrino"
Castellammare. Presentato il Vesuvio Pride, il presidente dell'Arcigay Napoli, Antonello Sannino "Giornata di lotta, felicità e libertà"
Alessandro Cecchi Paone presenta 'I colori della libertà'. Al dibattito parteciperà anche Francesca Pascale L'evento, inserito nel calendario del Vesuvio Pride, si terrà oggi martedì 16 settembre presso la libreria Ubik.
Il Vesuvio Pride 2025 a Castellammare: una "'Rumba de Scugnizze" per i diritti e la pace - La sesta edizione del Vesuvio Pride è pronta a sbarcare a Castellammare di Stabia