Al Safety Expo l’IA ridisegna il futuro della sicurezza antincendio

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul palcoscenico di Safety expo a Bergamo, la conversazione sulla prevenzione incendi si tinge di futuro: l’Intelligenza artificiale promette di rivoluzionare metodologie e prassi, ma impone al contempo una riflessione critica. Dall’entusiasmo alla realtà della transizione digitale La rapida evoluzione della transizione digitale sta consegnando ai progettisti strumenti di analisi e progettazione un tempo impensabili. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

