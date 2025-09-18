Arezzo, 18 settembre 2025 – Da secoli la Fiera del Perdono rappresenta per Terranuova Bracciolini non solo un appuntamento tradizionale, ma anche un’occasione per rafforzare legami sociali e culturali, valorizzando le identità locali e aprendo uno sguardo su temi di grande attualità. Quest’anno, dal 26 al 30 settembre, la 411ª edizione della Fiera si arricchisce di un nuovo spazio tematico: “La fortuna di essere qui”, allestito in piazza Adige, che ospiterà incontri, tavole rotonde, cooking show e laboratori di cucina. Nato su una proposta di SICREA e Gola Gioconda e dalla collaborazione di Mercato dei Produttori di Montevarchi, del Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra e della Condotta Slow Food Valdarno, Circolo Legambiente Valdarno e Libera Valdarno, lo spazio con l’obiettivo di intrecciare cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Perdono di Terranuova cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità