Al Perdono di Terranuova cultura gastronomica riflessione sociale e convivialità
Arezzo, 18 settembre 2025 – Da secoli la Fiera del Perdono rappresenta per Terranuova Bracciolini non solo un appuntamento tradizionale, ma anche un’occasione per rafforzare legami sociali e culturali, valorizzando le identità locali e aprendo uno sguardo su temi di grande attualità. Quest’anno, dal 26 al 30 settembre, la 411ª edizione della Fiera si arricchisce di un nuovo spazio tematico: “La fortuna di essere qui”, allestito in piazza Adige, che ospiterà incontri, tavole rotonde, cooking show e laboratori di cucina. Nato su una proposta di SICREA e Gola Gioconda e dalla collaborazione di Mercato dei Produttori di Montevarchi, del Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra e della Condotta Slow Food Valdarno, Circolo Legambiente Valdarno e Libera Valdarno, lo spazio con l’obiettivo di intrecciare cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: perdono - terranuova
Presentato stamani il Perdono di Terranuova
Perdono di Terranuova. L’agricoltura al centro
Ci siamo: tra 12 giorni riapre il WIP! In occasione della Festa del Perdono @comunediterranuova Vi aspettiamo con 5 giorni di birra, drink, cibo e tanto divertimento. Segnatevi la data: 26 settembre 2025! Non mancate! #wipisback #wipworkinprogress # - facebook.com Vai su Facebook
Al Perdono di Terranuova cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità; Perdono di Terranuova: al via la 410ª edizione tra tradizione, spettacoli e novità; Al Perdono di Terranuova il buon cibo protagonista.
Al Perdono di Terranuova cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità - Arezzo, 18 settembre 2025 – Da secoli la Fiera del Perdono rappresenta per Terranuova Bracciolini non solo un appuntamento tradizionale, ma anche un’occasione per rafforzare legami sociali e culturali ... Lo riporta lanazione.it
Perdono di Terranuova. L’agricoltura al centro - Arezzo, 18 settembre 2025 – La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l’area agricoltura e mercato loca ... Come scrive lanazione.it