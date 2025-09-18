Al Milan scoppia il caso Modric l’ha fatta grossa | Allegri nel mirino
Com’era ampiamente pronosticabile, Luka Modric si è preso facilmente il Milan, dimostrando tutta la sua classe in campo. Il Milan ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Nonsotante la brutta sconfitta a San Siro contro la Cremonese, il club rossonero ha dimostrato di sapersi rialzare, e infatti sono arrivate due ottime vittorie dopo l’amaro debutto in Serie A. A contribuire fortemente a questi risultati, non solo lo staff di Allegri e lo stesso allenatore, oltre a un po’ tutta la rosa del Milan, ma anche Luka Modric. Nonostante l’età avanzata, infatti, il fuoriclasse croato ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, il suo talento e lo straordinario carisma che contraddistinguono quello che è ampiamente considerato uno dei calciatori più talentuosi e determinanti della storia del calcio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
“Scandaloso”: scoppia il caso Boniface, cosa succede al Milan
Rabiot ritroverà subito Rowe in Milan-Bologna dopo il caos scoppiato a Marsiglia che ha portato entrambi a lasciare la squadra francese. "Siamo andati oltre, ci siamo scritti ed augurati il meglio per la nostra avventura in Italia. Sarà bello rivederlo e penso che
Calciomercato Milan, scoppia la polemica: "Rabiot? Colpo inutile"
Galliani torna al Milan? Niente di vero: ero a San Siro per vedere Modric; Ritorna l’Allegri furioso, show in Milan-Bologna: scene da finale di Coppa Italia 2024; Theo Hernandez chiede il cambio con il Milan ma risponde alla chiamata della Francia: scoppia il caso.
Adriano Galliani torna al Milan? "Niente di vero: ero a San Siro perché sono un tifoso. Modric vale il biglietto" - Il suo ritorno dipende dalla cessione del Monza: solo al closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures potrebbe arrivare, se confermate le intese inizi
Modric accende San Siro, 1-0 al Bologna, ma il Milan perde di nuovo Maignan. Espulso Allegri - Il Milan di Allegri (espulso nel finale) batte il Bologna «di corto muso» grazie a Modric lanciato da Saelemaekers.