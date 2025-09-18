Al MaxiMall Pompeii l’Adcc 2025 | il futuro dei centri commerciali passa da Napoli

Ildenaro.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 settembre, dalle ore 9,30 alle 13,30, il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata, alle porte di Napoli, accoglierà il prestigioso convegno nazionale Adcc 2025, promosso dall’Associazione direttori centri commerciali. L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle nuove sfide e opportunità di uno dei comparti strategici per l’economia italiana. All’evento parteciperanno professionisti, manager e operatori da tutta Italia, accanto a relatori di rilievo nazionale che offriranno contributi su temi centrali quali l’innovazione digitale, il rapporto tra retail e territorio, la customer experience e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maximall - pompeii

La Coppa Ufficiale UEFA Champions League arriva al MaxiMall Pompeii

Il trofeo Champions in vetrina al MaxiMall Pompeii il 12 e 13 settembre

maximall pompeii l8217adcc 2025Eventi e selfie con la Coppa della Champions e Caressa: attesa al MaxiMall Pompeii - Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 il MaxiMall Pompeii diventerà il cuore pulsante del calcio europeo. Scrive ilfattovesuviano.it

Maximall Pompeii a Torre Annunziata, apertura 7 dicembre: da ex feudo dei clan a oasi di relax - L'attesa è quasi finita: taglio del nastro rinviato al 7 dicembre per il «Maximall Pompeii», ma questa sera aprirà in anteprima le sue porte ai giornalisti, influencer, alcune personalità politiche e ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Maximall Pompeii L8217adcc 2025