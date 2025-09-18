Al MArRC in esposizione Calabria con i miei occhi Spiritualità e cultura
Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e l’associazione Jole Santelli presentano la mostra fotografica “Calabria con i miei occhi. Spiritualità e cultura”, in programma dal 18 al 28 settembre presso la piazza Paolo Orsi, sita all’interno del museo. L’esposizione, ispirata all’omonimo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
