Al corteo pro-migranti | la domanda che imbarazza tutti

"Vuoi portarti un rifugiato a casa?", "No grazie, la mia casa è piccola". E' diventato virale su Instagram e sui social un video in cui un inviato si mescola ai partecipanti a un corteo pro-immigrazione in Inghilterra e chiede ai presenti se siano disposti a fare qualcosa in prima persona per l'accoglienza. Risposte? Una raffica di "no", nemmeno troppo imbarazzati. "Ah, quindi aspettate che siano altri a farlo, ok", chiosa a un certo punto l'intervistatore, divertito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Veronese (@bingokatboog). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

