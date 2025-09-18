Al confine tra realtà e fantasia a Palazzo Margherita la mostra di Paolo Ventura
Brevi narrazioni che mantengono aperto il confine tra verosimile e fantastico, in cui emergono la fascinazione per il circo, il travestimento, i racconti di guerra. C’è tutto l’universo creativo di Paolo Ventura nella selezione di opere che, in dialogo con le collezioni del Museo della Figurina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: confine - realt
IL CONFINE TRA FAVOLA E REALTA' TOSCANA, COMUNE DI MARRADI (FI) Nonostante faccia questo lavoro da 25 anni, capita anche a me di lasciare il cuore in certi luoghi. Questa Proprietà composta da 3 corpi distinti è avvolta da 22 ettari di terreni di cui - facebook.com Vai su Facebook
“La vita digitale ci fa confondere il confine tra mondo reale e immaginario”: su @Linkiesta un’anticipazione dal nuovo libro di Anna Maria Lorusso @lorusso_anna “Il senso della realtà”, che denuncia l’ibridazione tra la quotidianità e le immagini virtuali. - X Vai su X