Al confine tra realtà e fantasia a Palazzo Margherita la mostra di Paolo Ventura

Modenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brevi narrazioni che mantengono aperto il confine tra verosimile e fantastico, in cui emergono la fascinazione per il circo, il travestimento, i racconti di guerra. C’è tutto l’universo creativo di Paolo Ventura nella selezione di opere che, in dialogo con le collezioni del Museo della Figurina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confine - realt

Cerca Video su questo argomento: Confine Realt224 Fantasia Palazzo