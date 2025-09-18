Al comando c’è la signora dell’oro Giordini a Confindustria Toscana Sud
La signora dell’oro sarà la prima donna a guidare Confindustria Toscana Sud, l’organizzazione che riunisce le imprese di Arezzo, Siena e Grosseto. Il consiglio generale ha designato l’imprenditrice orafa Giordana Giordini come presidente. Entrerà ufficialmente in carica a novembre, durante l’assemblea generale con il passaggio di consegne con l’attuale presidente Fabrizio Bernini. Una staffetta tutta aretina in un contesto economico complesso in cui le imprese chiedono sostegno concreto, visione e capacità di rappresentanza. Accanto alla presidente designata ci saranno due vice: il presidente di Confindustria Siena Marco Busini e il numero 1 grossetano Andrea Fratoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
San Severo: “Gentile Gazzetta, ho trovato una carta Bancomat in piazza della Repubblica, vicino alla sede Unicredit, e l’ho consegnata al Comando di Polizia Locale in via Terranova.” Un ringraziamento alla signora per il gesto di grande correttezza. Vai su Facebook