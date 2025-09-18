Al comando c’è la signora dell’oro Giordini a Confindustria Toscana Sud

La signora dell’oro sarà la prima donna a guidare Confindustria Toscana Sud, l’organizzazione che riunisce le imprese di Arezzo, Siena e Grosseto. Il consiglio generale ha designato l’imprenditrice orafa Giordana Giordini come presidente. Entrerà ufficialmente in carica a novembre, durante l’assemblea generale con il passaggio di consegne con l’attuale presidente Fabrizio Bernini. Una staffetta tutta aretina in un contesto economico complesso in cui le imprese chiedono sostegno concreto, visione e capacità di rappresentanza. Accanto alla presidente designata ci saranno due vice: il presidente di Confindustria Siena Marco Busini e il numero 1 grossetano Andrea Fratoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

