Se una fetta sempre più ampia di pubblico è ormai convinta che vedere film al cinema si stia trasformando in un'attività sempre più costosa, che non tutte le famiglie si possono permettere, le associazioni ANEC e Anica, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, sono pronti a mettere a disposizione ben 900 sale cinematografiche e 2800 schermi sparsi in tutta Italia per l'iniziativa Cinema in Festa. Giunta alla sua settima edizione, Cinema in Festa è un appuntamento che permette di vedere in sala le ultime uscite cinematografiche e i titoli più discussi del palinsesto a un prezzo davvero ridotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al cinema con soli 3,5 euro: dove e quando prendere i biglietti scontati