Al centro sportivo ’Le Giraffe’ di Fossitermi Allenatori al via il corso Uefa C

È iniziato, lunedì scorso, al centro sportivo ‘Le Giraffe’ di Fossitermi, a cura della sezione provinciale spezzina dell’Aiac, il corso UEFA C per l’abilitazione a tecnici federali per la conduzione tecnica di squadre del settore giovanile. Questi i partecipanti: Salvatore Ammutinato, Aniello Atripaldi, Achraf Baccara, Alessandro Baldoni, Lorenzo Barilari, Tommaso Beltrano, Enkeleto Beqiraj, Davide Bertagna, Fabio Campodonico, Aguirre Isidro Rafael Castro, Davide Ciuti, Mattia Corrado, Jimenez Raul Marcelo Cueto, Stefano Esposito, Kevin Fazio, Marco Frassinelli, Nicolò Giorgini, Samuel Giorguli, Giulio Giusti, Giacomo Gregoli, Alessandro Lattanzi, Artur Mahmutaj, Alessia Marcesini, Tommaso Merlin, Cristian Michelucci, Franco Mitta, Simone Molinari, Luca Nobile, Edoardo Pace, Alessio Pezzica, Vincenzo Piazza, Matteo Pierotti, Raffaele Praia, Francesco Ratti, Francesco Ricci, Davide Ricci, Dante Salutini, Lorenzo Solenghi, Pietro Piero Vernia, Samuele Zanetta, Antonio Zizzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

