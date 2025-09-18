Akanji torna sulla sconfitta di Juve Inter | Dovevamo lasciarci il KO alle spalle Critiche post derby d’Italia? Gioco a calcio da molto tempo…

Akanji, difensore dell’Inter, è tornato a parlare così della sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Manuel Akanji, al termine del suo debutto vincente con la maglia dell’ Inter in Champions League, ha parlato ai microfoni di RSI, mostrando grande soddisfazione per la prestazione e sottolineando l’importanza di essersi messi alle spalle la sconfitta nel Derby d’Italia. “Dovevamo lasciarci il ko con la Juve alle spalle”. Le prime parole del difensore svizzero sono per la reazione della squadra. La vittoria per 2-0 contro l’Ajax è stata fondamentale, non solo per la classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

