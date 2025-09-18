Akanji | Le critiche non mi toccano | siamo stati solidi | Sommer? …

Manuel Akanji si gode il successo di Amsterdam. Intervistato dalla TV svizzera SRF dopo la vittoria dell’ Inter per 2-0 contro l’ Ajax in Champions League, il difensore ha raccontato i suoi primi giorni in Italia e la soddisfazione per un debutto europeo da protagonista: “ Ci sono ancora diverse cose da sistemare con il trasloco. Vivo ancora in hotel e devo prima trovare un appartamento “, ha spiegato lo zurighese, trasferitosi da pochi giorni dal Manchester City. Il difensore ha aggiunto che la sua famiglia lo sta aiutando in questo delicato momento: “ In questi giorni viaggiano avanti e indietro per portare gli effetti personali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it