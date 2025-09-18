Akanji | Le critiche non mi toccano | siamo stati solidi | Sommer? …
Manuel Akanji si gode il successo di Amsterdam. Intervistato dalla TV svizzera SRF dopo la vittoria dell’ Inter per 2-0 contro l’ Ajax in Champions League, il difensore ha raccontato i suoi primi giorni in Italia e la soddisfazione per un debutto europeo da protagonista: “ Ci sono ancora diverse cose da sistemare con il trasloco. Vivo ancora in hotel e devo prima trovare un appartamento “, ha spiegato lo zurighese, trasferitosi da pochi giorni dal Manchester City. Il difensore ha aggiunto che la sua famiglia lo sta aiutando in questo delicato momento: “ In questi giorni viaggiano avanti e indietro per portare gli effetti personali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Conferenza stampa Chivu pre Juve Inter: «Contento della rosa che ho a disposizione, non sono qui per stravolgere. Akanji è pronto e sulle critiche a Bisseck rispondo così»
Akanji: “A mio agio nell’Inter, solidi in difesa. Critiche dopo la Juve? Gioco da tanto tempo…” - Intervistato dalla tv svizzera SRF il difensore dell'Inter ha parlato della vittoria ottenuta ieri sera in Champions League in casa dell'Ajax ... Segnala msn.com
Akanji dice no al Milan (almeno per ora): vuole una squadra che giochi la Champions - Il centrale del City, il preferito dai rossoneri, ha rifiutato la proposta. Scrive gazzetta.it