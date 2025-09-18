Akanji e quel filo rosso che lo lega alla famiglia Esposito | presente in campo agli esordi di Pio e di Sebastiano! La curiosità e la risposta di uno dei diretti interessati

Akanji e quel filo rosso che lo lega alla famiglia Esposito: presente in campo agli esordi di Pio e di Sebastiano! La curiosità sul difensore. Il debutto di Francesco Pio Esposito in Champions League con la maglia dell’ Inter, avvenuto nella vittoria per 0-2 contro l’ Ajax, ha scatenato una curiosa connessione familiare con Manuel Akanji, difensore svizzero dei nerazzurri. Infatti, Akanji è stato protagonista di due momenti speciali nella carriera di due dei fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Come riportato dalla pagina Instagram “ soloedesclusivamenteinter “, la curiosità risiede nel fatto che Akanji aveva già fatto parte del debutto in Champions League di Sebastiano Esposito nel 2019, ma allora indossava la maglia del Borussia Dortmund da avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

