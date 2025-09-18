Akanji a RSI | La parata di Sommer prima del gol di Thuram è stata fondamentale Le critiche dopo Juve Inter? Ecco cosa vi dico

Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta ieri in Champions League contro l’Ajax. L’esordio di Manuel Akanji in Champions League con la maglia dell’ Inter è stato segnato da una vittoria per 2-0 contro l’Ajax. Il difensore svizzero ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni della RSI, parlando della vittoria e dell’importanza di lasciarsi alle spalle il ko in campionato contro la Juventus. Akanji, arrivato all’Inter durante la scorsa finestra di mercato, ha sottolineato l’importanza di dimenticare le critiche e concentrarsi sul futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

