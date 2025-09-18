Akanji ha parlato a InterTv. Il difensore dell’Inter commenta la vittoria contro l’Ajax e si prepara alla sfida di campionato con il Sassuolo. Manuel Akanji, protagonista nella vittoria per 2-0 contro l’ Ajax nella prima giornata di Champions League, ha parlato ai microfoni di InterTv subito dopo la partita, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto dai nerazzurri. Il difensore ha evidenziato l’importanza di partire bene in Europa e ha condiviso la sua visione sulla sua condizione fisica e sul suo ruolo in squadra. LA SUA PRESTAZIONE E IL SUO RUOLO IN CAMPO – «Penso di essere un buon difensore fisico che sa giocare la palla da dietro e che può dare apporto a livello di Champions League con l’esperienza internazionale che ho alle spalle». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji a InterTv: «Buona prestazione, ora pensiamo al Sassuolo. Penso di poter fare questo»